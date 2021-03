Signature d’une Convention BH Bank / CNRPS

La BH Bank et la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale ont signé une convention portant sur « Le règlement des cotisations de la CNRPS par internet par débit de la carte bancaire ».

Cette cérémonie de conclusion de partenariat a eu lieu au siège de la BH Bank et a été rehaussée par la présence du Directeur Général de la BH Bank et du Président Directeur Général de la CNRPS, accompagnés de leurs cadres supérieurs.

Ce partenariat entre la BH Bank et la CNRPS s’insère dans le cadre de la stratégie nationale de decashing, permettant à plus de 15 mille tunisiens opérant à l’étranger, notamment les coopérants, à procéder au règlement en ligne de leurs cotisations.

Le canal d’échange et de traitement à distance, à la fois simple, accessible et sécurisé, permettra une amélioration du parcours client/affilié en disposant d’un nouvel espace en ligne alliant proximité et facilité de règlement des cotisations.

La BH Bank considère que la signature de cette convention n’est qu’une consécration du principe du partage de l’efficacité de ses process qui doit impacter positivement les dispositifs opérationnels et la qualité des produits et prestations de ses clients et partenaires.