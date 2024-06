Signature d’une convention-cadre entre l’INP et le CNCT

Une convention-cadre a été signée hier lundi entre l’Institut National du patrimoine (INP) et le Centre national de la cartographie et de la télédétection (CNCT) en matière de géo-numérique, de télédétection et des technologies annexes. La signature de cette convention s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le ministère des affaires culturelles et le ministère de la défense nationale, informe l’INP dans un communiqué de presse.

La convention porte sur le développement des applications et des systèmes dans le domaine de la géo-numérique, comme par exemple la mise en place d’un système d’information géographique via le web au profit du projet de la carte nationale des sites archéologiques et des monuments historiques. Il s’agit également de contribuer à la mise en œuvre de projets de recherche dans les domaines de la préservation du patrimoine, de la présentation des monuments historiques et de la valorisation du patrimoine culturel outre la formation et l’échange d’expertise au profit des cadres de l’INP dans le domaine notamment de la géo-numérique.

La convention-cadre a été signée par Tarek Baccouche, directeur général de l’INP et Mohamed Ali El Amri directeur général du CNCT en présence de responsables et cadres des deux institutions.

