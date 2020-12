Signature d’une convention entre le ministère de l’Industrie et l’OIT pour l’accompagnement d’une vingtaine de PME sinistrées par la COVID-19

Une convention de partenariat a été signée, mardi, entre le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines et l’Organisation Internationale du Travail (OIT) à travers son Bureau pour l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie.

Cette convention vise l’accompagnement d’une vingtaine de PME tunisiennes sinistrées par la COVID-19, par le programme SCORE (Sustaining Competetive and Responsible Enterprises) de l’OIT. Le programme SCORE de l’OIT, financé par le Secrétariat d’Etat suisse à l’économie (SECO) et l’Agence norvégienne de coopération au développement (NORAD), est présent dans plus de 20 pays. Depuis 2010, plus de 4000 entreprises et plus de 500 000 employés ont suivi les modules SCORE. La méthodologie SCORE cherche à améliorer la productivité et les conditions de travail au sein des PME, à travers la mise en œuvre de la formation SCORE et l’accompagnement spécifique des PME selon leurs secteurs, tailles et contexte local.

SCORE Tunisie a ajusté son plan de travail pour offrir aux PME nationales un appui technique leur permettant de reprendre leurs activités en toute sécurité et de prévenir d’éventuelles crises futures. Il a, à cet effet, développé un module spécifique appelé SCORE PCA & SST.

Cette action spécifique en faveur des PME vise la mise en place d’un plan de continuité des activités (PCA) par entreprise et l’alignement des mesures de prévention en matière de santé et de sécurité du travail (SST) prises par l’entreprise au cadre légal et réglementaire tunisien.

Elle vise également, à permettre aux unités industrielles sinistrées de rouvrir en toute sécurité, de renforcer leurs capacités de production et de bénéficier des opportunités économiques post crise. Le présent accord, qui entre en vigueur dès sa signature ce 15 décembre 2020, est conclu pour une période de six mois. La première étape consistera à sélectionner les 20 PME pilotes bénéficiaires. Cette étape sera suivie d’un diagnostic SCORE et d’une formation des managers et des travailleurs de ces PME. La troisième étape c’est celle de l’accompagnement spécifique pour la mise en œuvre des mesures de santé et de sécurité adaptées et le développement des plans de continuité des activités des PME bénéficiaires. Une évaluation finale sera effectuée pour mesurer les améliorations réalisées.

Ce partenariat entre le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines et l’OIT est un premier pas en vue de pérenniser le programme SCORE en Tunisie et d’intégrer la méthodologie SCORE aux services offerts par le ministère aux PME Tunisiennes.