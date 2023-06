Intervenant, lundi 19 mai, sur les ondes de Radio Express FM, le porte parole de l’Association tunisienne des PME, Abderrazak Haousse, a déploré les nombreux freins que les PME rencontrent à cause de l’inadaptation des législations et réglementations à leur situation et besoins spécifiques, disant que « les lois sont complexes et ne profitent qu’à quelques uns seulement en matière d’investissement et de financement.

Il a critiqué les circulaires qui sont, à son avis, plus puissants en Tunisie que les lois, d’autant qu’ils sont anciens et remontent dans de nombreux cas aux années 1960 et 1980, préconisant une refonte des législations dans le sens de l’assouplissement, de l’adaptation aux défis de l’évolution et de l’enracinement de la primauté de la loi, à l’exclusion de tout autre texte.

Il a estimé que les groupes puissants réussissent à s’intégrer à toutes les nouvelles situations, prétendant que le Conseil de la concurrence est impuissant et quasi inefficace, n’ayant prononcé jusqu’à présent aucune sanction contre les contrevenants, selon ses propos.

Sur un autre plan, Haouasse a fait état à Radio Diwan FM d’une rencontre que son association avait eue avec la commission de législation générale de l’ARP sur la question des chèques sans provisions, déclarant que les membres de la commission se sont montrés compréhensifs à ce problème et à ses dimensions économiques.