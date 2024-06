Siliana : 377 mille quintaux de céréales collectés

Les quantités de céréales collectées dans le gouvernorat de Siliana ont atteint 377 mille quintaux, depuis le début de la saison de la moisson jusqu’à dimanche dernier, a indiqué le chef de service des grandes cultures au commissariat régional au développement agricole, Mohamed Tahar Azouz.

La récolte collectée est répartie entre 230 mille 700 quintaux de blé dur, 5200 quintaux de blé tendre et 141 mille 700 quintaux d’orge.

Lors de sa visite effectuée lundi aux centres de collecte dans les délégations de Bargou et Siliana-nord, la PDG de l’Office des céréales, Saloua Ben Hadid a souligné à l’Agence TAP que la région dispose de 28 centres de collecte d’une capacité de plus d’un million de quintaux.

Elle a ajouté que pour cette saison, 182 centres d’une capacité de stockage de près de 7,8 millions de quintaux de céréales ont été disponibles à l’échelle nationale pour la collecte de la récolte.

- Publicité-