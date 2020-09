Sit-in des admis au concours de recrutement à la société de l’environnement

Les admis au concours de recrutement de 590 agents et cadres à la société de l’environnement, plantation et jardinage de Kébili poursuivent depuis le 26 août dernier leur sit-in ouvert devant les sièges des entreprises pétrolières situées dans la délégation d’El Faouar.

Les protestataires appellent au démarrage des activités de la société et à la mise en application de l’accord signé le 26 août 2017 entre le gouvernement et les jeunes protestataires de la région, a indiqué à l’agence TAP, le SG de la coordination des agents et cadres de la société, Hédi Lahmar.

Selon la même source, depuis l’annonce des résultats du concours de recrutement fin 2019, les admis sont encore au chômage et n’ont pas signé des contrats de travail.