Six nouvelles spécialités gratuites dans la formation professionnelle

Six nouvelles spécialités seront ouvertes, à partir de cette rentrée, aux moins de 45 ans, a annoncé. le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Nasreddne Nsib, sur Express fm, précisant que cette formation gratuite sera d’un mois et permettra aux participants d’obtenir une bourse de 200 dinars, outre l’obtention d’un diplôme et des financements nécessaires pour le financement de leurs projets.

Il a rappelé que le ministère offre des formations gratuites pour environ 10 mille jeunes chaque année, notant que le Centre national de formation continue et de la promotion professionnelle propose des bourses en faveur des entrepreneurs tunisiens désireux de poursuivre leurs études.

Nsibi a fait état de l’existence de 111 bureaux d’emploi répartis sur l’ensemble du territoire tunisien, à côté de 40 espaces d’initiative et 130 centres de formation professionnelle dotés de centres d’orientation, sans oublier les associations et les bureaux relevant des ministères de l’éducation et de l’enseignement supérieur qui veillent à guider les jeunes et les orienter.

Il a appelé les nouveaux bacheliers à suivre leurs rêves pour réussir, soulignant qu’ils doivent également tenir compte des exigences du marché de l’emploi et de sa capacité afin de réduire le taux de chômage en Tunisie.

Sur un autre plan, le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi a avancé que plusieurs rencontres se sont tenues en vue de mettre en place le Conseil supérieur de l’éducation qui se focalisera sur la formation préscolaire de l’élève.