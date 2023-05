Tunisie Valeurs explique pourquoi Attijari a cassé la tirelire

AM*

C’est certainement l’un des plus gros dividendes distribués par les banques tunisiennes pour l’exercice 2022. Une année où presque toutes les banques enregistraient des hausses significatives de leurs bénéfices, malgré la crise ambiante. Avec un résultat par action de 4,57 DT un dividende alléchant de 4 DT par action, ce qui correspond à un pay-out exceptionnel de 87,6 %, c’est la banque marocaine de droit tunisien, Attijari filiale de la Wafabank, qui aura ainsi en quelque sorte « cassé la baraque ».

Le principal actionnaire de la banque-mère Wafa, est le fonds d’investissement SNI, où le principal actionnaire est Siger (anagramme de Regis, Roi en latin) la holding de la famille royale du Maroc, créée en 2002 et dirigée par le secrétaire personnel du monarque alaouite.

Pour la petite histoire, Attijari c’était d’abord la Banque du Sud. Fondée en 1968 par Sadok Ben Jomaa, elle est reprise en novembre 2005 par le consortium Attijariwafa Bank et l’espagnol Santander. Anecdote vécue, le jour de l’assemblée tenue en 2006 à Hammamet pour recapitaliser ce qui était devenu Attijari Bank, Khaled Oudghiri, alors 1er responsable de la Wafa, s’était adressé à ce qui reste de l’actionnariat tunisien pour demander qui voulait s’associer à cette levée de capitaux de 180 MDT. Aucun (au moins 3 grands groupes tunisiens) d’eux n’avait manifesté publiquement d’intérêt.

Il est vrai qu’alors, personne ne voulait faire ombre à Sakher El Materi qui y avait pris un gros paquet d’actions, qu’il revendra ensuite au plus fort pour entrer dans le capital de « Tunisiana » qui deviendra plus tard « Ooredoo ».

De la « Banque du Sud » à Attijari, un bon de plus de 180 MDT en bénéfices

En 2005, la Banque du Sud (Banque Attijari de Tunisie) a réalisé un PNB de 76,878 MDT, un RE déficitaire de 5,6 MDT et un résultat net déficitaire de 4,114 MDT. Dix-sept ans après sa privatisation, c’est un PNB de 575,298 MDT, un RE de 272,434 MDT et un RN de 186, 057 MDT. Preuve, s’il en faut, que privatiser, c’est mieux que de perdre de l’argent comment ne diraient pas l’UGTT et certains économistes d’un autre siècle.

Etant cependant un banque, propriété d’une autre banque elle-même propriété du Roi du Maroc, elle a d’autres objectifs. Et le plus important, c’est de distribuer des bénéfices, le plus possible de bénéfices. Et c’est ce qui explique, à notre avis, qu’en « bourse, l’action n’a que faiblement réagi aux conditions de distribution des dividendes au titre de l’exercice 2022 telles que définies par la BCT (conformément à la note de la BCT n° 2023- 10 du 7 Mars 2023) », comme le souligne l’intermédiaire boursier filiale de la Biat, « Tunisie Valeurs ».

Selon ce dernier, qui consacre à cet effet une note spéciale expliquant l’exceptionnel Pay-Out de 87,6 % de la banque marocaine de droit tunisien, « Attijari dispose d’un matelas confortable de fonds propres, lui permettant d’annoncer un dividende alléchant de 4,000DT par action ». Et ajoute que « malgré son évolution depuis le début de l’année, l’action traite à une valorisation décotée qui sous-estime les qualités fondamentales d’Attijari (une bonne qualité du portefeuille et un ratio de transformation global des plus faibles du secteur) et son profil de croissance organique supérieur à ses pairs cotés. Sa liquidité boursière élevée et sa réactivité commerciale, Attijari Bank en font un excellent véhicule ».

Elle casserait aussi la baraque en bénéfices

Et pour ceux qui diraient qu’elle ne soutient pas l’économie du pays où elle exerce, Tunisie Valeurs (T.V) fait remarquer que « la banque détient, à fin 2022, un portefeuille de bons du Trésor de 859,2 MDT ». L’intermédiaire boursier ne fait cependant pas un Benchmark avec d’autres banques tunisiennes. On ne saura donc pas si cette participation est à la hauteur de ce qu’elle tire en bénéfices et en effets financiers des conventions signées avec presque tout le groupe de la banque-mère. Ceci, alors que la banque anticiperait, selon T.V, « une reprise de 15,6 % à 215,1 MDT au niveau du résultat net, et un bond de 15,1 % à 226 MDT au niveau du bénéfice net part du groupe » !

T.V continue d’encenser Attijari, et affirme que « grâce à la bonne génération du PNB et à la maîtrise des frais généraux affichée en 2022 (+1,7% à 282,1 MDT), la banque a vu ses indicateurs de productivité s’améliorer ». T.V met ainsi en valeur le coefficient d’exploitation de la banque qui a reculé de 4 points de pourcentage à 49 % ; le ratio de couverture de la masse salariale par les commissions a, pour sa part, inscrit une avancée de 2,5 points de pourcentage à 64,6 % ; un coefficient d’exploitation moyen de 44,8 % et un ratio de couverture de la masse salariale par les commissions de 71,7% en moyenne pour le secteur coté, selon ses estimations pour 2022.

Et T.V d’expliquer encore le Pay-Out à presque 90 % dans une période de crise où les banques sont sous la loupe des agences de notation, toujours pas optimistes pour un redressement économique en Tunisie, que « grâce à son assise financière solide et à sa bonne discipline prudentielle, Attijari Bank est bien armée pour tirer profit du resserrement actuel de la politique monétaire par la BCT (contexte haussier des taux) et pour naviguer dans un bon rythme de croisière ». Un rythme, fait, dit T.V « dans une optique d’amélioration de la productivité », qui risquerait d’être handicapée par cette autre « nouvelle stratégie de rationalisation du réseau commercial en optimisant sa répartition géographique à travers la Tunisie ( le nombre d’agences de la banque est passé de 204 en 2020 à 190 en 2022 ) ». L’année 2023 a commencé sur les chapeaux de roues pour la filiale du Groupe Attijariwafa Bank », conclut T.V, et pour ses salariés aussi, dirions-nous !