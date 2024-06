Société EL FOULADH enregistre un déficit en fonds propres de 339 MD en 2022

Au cours de l’année 2022, l’endettement de la Société tunisienne de sidérurgie «El Fouladh », a augmenté, pour se situer à 580 millions de dinars(MD) , portant le déficit en fonds propres de la société à 339 MD, selon le rapport des états financiers de la société publié sur le site de la Bourse de Tunis.

En 2022, la société n’a pas pu honorer ses engagements envers la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Il s’agit du principal de la dette (53 MD) et des amendes de l’ordre de 65 MD couvrant la période allant du quatrième trimestre 2013 jusqu’au quatrième trimestre de l’année 2022.

« El Fouladh » n’a pas réussi, également, à rembourser certains fournisseurs dont principalement la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) d’une valeur de 125 MD.

Le rapport note que « ces indicateurs et le retard dans la mise en œuvre du Programme d’assainissement financier de la Société devraient remettre en question l’hypothèse de la poursuite de l’exploitation, laquelle (exploitation) a été l’hypothèse fondamentale adoptée lors de la préparation et de la présentation de ces états financiers ».

« Cette situation nécessite une décision émanant de la séance plénière extraordinaire pour examiner la poursuite de l’activité de la société conformément aux dispositions du chapitre 388 du code des entreprises commerciales, souligne encore le document.

» Le rapport révèle que les actifs constants corporels et immatériels qui se sont élevés à environ 266 MD à la fin de l’année 2022, ont enregistré une consommation et des réserves d’environ 252 MD pour un montant net de 13,8 MD.

A cet égard, il est nécessaire de régler la situation immobilière d’une partie des actifs de la société et de créer des réserves, au titre d’enlèvement du four après la réalisation des études nécessaires pour évaluer le coût de l’enlèvement.

Créée en 1962 avec un capital de près de 53MD, la société publique EL FOULADH est spécialisée dans la fabrication de produits sidérurgiques, tels que le rond à béton, le fer marchand, le fil tréfilé et les structures métalliques.

- Publicité-