Sommet de la Francophonie : Des chefs d’entreprises françaises en Tunisie, en novembre 2022

Le président de l’UTICA et le vice-président du MEDEF se sont accordés jeudi à Paris, sur l’organisation d’une mission de chefs d’entreprises françaises en Tunisie, au mois de novembre 2022, à l’occasion de la tenue du Forum économique de la Francophonie (FEF), à Djerba.

Selon la centrale patronale, Samir Majoul et Fabrice Le Saché ont également, évoqué lors de leur rencontre dans la capitale française, les relations économiques bilatérales et l’accord conclu le 15 octobre courant, entre la Tunisie et le FMI ainsi que les réformes devant être réalisées par le pays, pour impulser l’investissement et améliorer le climat des affaires.

Le FEF se tiendra les 20 et 21 novembre sous le thème » Pour une croissance partagée dans l’espace francophone », en marge du 38e Sommet de la Francophonie, prévu les 19 et 20 novembre 2022 à Djerba.