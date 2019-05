Sondage : Le pot-de-vin reste le sésame des patrons de PME

Youssef Meddeb, directeur général du bureau d’études et sondages « One to one », a annoncé ce jeudi 23 mai qu’une étude réalisée à la demande de la CONECT a révélé que 59% des dirigeants des petites et moyennes entreprises ont affirmé qu’ils ne peuvent pas travailler sans verser des pots-de-vin.

Meddeb a ajouté que cette étude a également démontré que 62% des patrons de PME ont estimé que la corruption a augmenté par rapport à 2017.