SOTUVER : Augmentation de capital annoncée

La Société Tunisienne de Verreries (SOTUVER) a annoncé, via le site de la Bourse de Tunis, que son Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 23 juillet 2020, a décidé d’augmenter le capital social de la société d’un montant de 5 961 725 dinars par incorporation des réserves spéciales d’investissement d’un montant de 2 226 650 dinars et d’une partie des primes d’émission d’un montant de 3 735 075 dinars.

Les 5 961 725 actions nouvelles gratuites d’une valeur nominale d’un dinar chacune, seront attribuées aux anciens actionnaires à raison de 7 actions nouvelles gratuites pour 32 actions anciennes.

Suite à cette augmentation, le capital de la SOTUVER passera de 27 253 600 dinars à 33 215 325 dinars.

Les actionnaires pourront exercer leurs droits en bénéficiant gratuitement d’actions nouvelles conformément à la parité d’attribution ou encore en cédant leurs droits d’attribution en bourse, et ce, à partir du 09 octobre 2020.

Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 2021.

Les actions anciennes SOTUVER seront négociables en Bourse, droit d’attribution détaché, à partir du 09 octobre 2020.

Les actions nouvelles gratuites seront négociables en Bourse à partir du 09 octobre 2020 sur la même ligne de cotation que les actions anciennes auxquelles elles seront assimilées et ce dès leurs créations.

Les droits d’attribution seront détachés et négociables en Bourse à partir du 09 octobre 2020.