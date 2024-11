Soudan du Sud: Les exportations de pétrole suspendues, les prix flambent

Le Soudan du Sud connaît l’un des taux d’inflation les plus élevés au monde : 55 % en un an, selon le Fonds monétaire international (FMI). C’est la conséquence de la crise économique profonde que connaît ce pays ravagé par le changement climatique et l’instabilité, et qui importe presque tout ce qu’il consomme. Sa seule source de devises provient des exportations de pétrole, mais depuis mars cette année, le pipeline est à l’arrêt. Malgré les annonces de reprise prochaine de l’exportation, la situation met en exergue le besoin de diversification de l’économie, note RFI.

La livre sud-soudanaise a perdu quatre fois sa valeur face au dollar. Conséquence : le prix des biens de première nécessité s’envole. Le gouvernement a annoncé en septembre la mise en vente de produits alimentaires à des prix subventionnés, et la Banque centrale a injecté des dollars sur le marché des devises.

Plus de 90 % des revenus propres du pays dépendent des exportations du pétrole qui se fait via deux oléoducs qui transportent le brut sud-soudanais vers Port Soudan, sur la mer Rouge. Or, depuis mars cette année, le pipeline transportant 70 % du pétrole est arrêté à cause de la guerre qui fait rage au Soudan.

Si le ministère du Pétrole a annoncé la reprise prochaine des exportations, le président de la Chambre de commerce de l’État d’Équatoria Central observe, lui aussi, les limites des mesures prises pour contrôler l’inflation.

Une diversification de l’économie d’autant plus souhaitable que l’incertitude entoure la reprise des exportations de pétrole, comme le souligne Daniel Akech Thiong, de l’International Crisis Group (ICG) : « Si les parties en conflit au Soudan ne concluent pas un cessez-le-feu dans les zones situées sur le parcours du pipeline, le scénario qui a conduit à l’arrêt de l’oléoduc risque de se répéter. » La baisse du prix du pétrole et une demande mondiale en berne jouent également en défaveur des finances publiques sud-soudanaise, dépendantes à plus de 90 % de l’or noir.

