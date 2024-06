Soudan : L’ONU recense plus de 10 millions de déplacés internes

Le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du Soudan a atteint plus de 10 millions, a déclaré lundi l’agence des Nations Unies pour les migrations à l’Associated Press.

L’Organisation internationale pour les migrations a indiqué que ce chiffre comprenait 2,83 millions de personnes chassées de leurs foyers avant le début de la guerre actuelle par les multiples conflits locaux qui ont eu lieu ces dernières années.

Plus de 2 millions d’autres personnes ont été chassées à l’étranger, principalement vers le Tchad voisin, le Soudan du Sud et l’Égypte, a déclaré le porte-parole de l’OIM, à l’AP.

Le conflit soudanais a débuté en avril de l’année dernière, lorsque les tensions croissantes entre les chefs de l’armée et les puissantes forces paramilitaires de soutien rapide ont débouché sur des combats ouverts dans la capitale, Khartoum, et ailleurs dans le pays.

Le mois dernier, l’agence alimentaire des Nations unies a averti les parties belligérantes qu’il existait un risque sérieux de famine et de mort généralisées dans la région occidentale du Darfour et ailleurs au Soudan si elles n’autorisaient pas l’acheminement de l’aide humanitaire dans cette vaste région occidentale.

