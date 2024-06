Soudan: Nouveaux combats entre l’armée et les paramilitaires des FSR

La journée du 2 juin a été particulièrement violente au Soudan. De nouveaux combats entre l’armée régulière soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapides (FSR) ont eu lieu notamment à Khartoum, la capitale, mais aussi dans l’État d’Al Jazeera, alors que le siège d’El Fasher se poursuit.

D’après International crisis room 360, une compagnie de veille sécuritaire, l’armée soudanaise a repris les bombardements contre plusieurs positions des Forces de soutien rapides (FSR). Les paramilitaires s’étaient regroupés vers la raffinerie de pétrole Jaili, au nord de la capitale. Ils contrôlent également la ville de Bahri, dans sa banlieue septentrionale.

Selon l’agence turque Anadolu, l’armée soudanaise serait désormais postée au nord de Bahri, ainsi que dans les dépôts d’armes et la base militaire d’Hattab et Kadroo, dans la capitale. Les combats ont également redoublé de violence dans l’État d’Al Jazeera. Dans un communiqué, le Comité de résistance de Wad Madani, sa capitale, affirme que l’armée a bombardé dimanche le village de Bika, à l’ouest de la ville.

Il y a des bombardements aussi à l’est d’El Fasher. Depuis des semaines, l’armée tente de repousser l’offensive des FSR sur la capitale du Darfour du Nord. Dans un communiqué publié hier, l’Organisation internationale des migrations, explique que les combats ont repris samedi dans les quartiers de l’ouest et du sud-est de la ville. Quelque 250 familles ont dû fuir les violences.

