Sousse: Mandat de dépôt contre une personne suspectée d’exercice illégal de la médecine

Le ministère public près le tribunal de première instance de Sousse 1 a ouvert une information judiciaire contre une personne suspectée d’escroquerie, d’exercice illégal de la médecine et de blanchiment d’argent.

C’est ce qu’a indiqué, dimanche, Wissem Cherif, porte-parole de cette juridiction, dans une déclaration à l’agence TAP.

Il a ajouté que le juge d’instruction chargé de l’affaire a émis un mandat de dépôt contre le suspect.

Les autorités concernées ont entamé les enquêtes après le dépôt, par un citoyen de Msaken (Gouvernorat de Sousse), d’une plainte accompagnée d’un certificat médical de 90 jours délivré par un hôpital public.

Le certificat fait état de complications graves dus à des « actes médicaux » effectués par un individu ayant usurpé l’identité médicale et qui prétend pratiquer la médecine alternative.

Du matériel et des instruments médicaux et des décharges attestant le versement d’importantes sommes d’argent ont été saisis, selon la même source.