Tataouine-Ramadan : 96 infractions économiques relevées lors des 10 premiers jours

Les équipes de contrôle économique dans le gouvernorat de Tataouine ont relevé 96 infractions durant les dix premiers jours du mois de Ramadan.

- Publicité-

Ces infractions, constatées au niveau des circuits commerciaux, sont liées notamment à l’absence de factures, la spéculation, l’augmentation des prix, le non affichage des prix et l’utilisation d’outils de pesage non homologués, a indiqué le directeur régional de commerce à Tataouine, Azouz Salah.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, la même source a ajouté que le rythme d’approvisionnement en produits de base a repris d’une manière ordinaire, ajoutant que le marché a été alimenté durant la première semaine de Ramadan par 3000 quintaux de farine, 53230 litres d’huile végétale, 377 quintaux de farine de qualité supérieure et 1200 quintaux de semoule.