Textile/Habillement: Hausse de 11,9% des recettes des exportations à fin septembre 2022

Les exportations du secteur textile/habillement ont enregistré, jusqu’à septembre 2022, une hausse de 11,69% , par rapport à la même période de l’année écoulée, pour une valeur de 6 135,25 millions de dinars, selon l’analyse mensuelle des échanges commerciaux extérieurs textile/habillement publié, mardi, par le Centre technique du textile (CETTEX).

En ce qui concerne les quantités exportées, elles ont connu une baisse de 27,24% par rapport à la même période de 2021, pour atteindre 99 250,97 tonnes.

Pour la filière habillement, les vêtements en chaîne et trame ont augmenté, durant les neuf premiers mois de 2022, de 18% en dinars et de 12,82% en tonnes par rapport à la même période de l’année dernière. Les vêtements en maille ont progressé de 34,85% en dinars et de 24,49% en tonnes.

Selon le CETTEX, l’analyse par marché des exportations des vêtements en chaîne et trame montre une croissance en valeur et en poids sur les principaux marchés; à savoir la France ( +12,94% en dinars et +4,40% en poids), l’Allemagne ( +34,02% en dinars et +28,23% en poids) et l’Italie ( +21,33% en dinars et +10,17% en poids).

S’agissant des exportations de la filière textile, elles ont enregistré une baisse de 34, 03% en dinars et de 50,33% en tonnes.

En valeur, les exportations textiles ont connu une hausse vers l’Italie (+13,65%) mais un recul sur la France (-52, 20%).

S’agissant des importations du secteur du textile et de l’habillement, elles ont enregistré, jusqu’à fin septembre 2022, une hausse de 29,22%, par rapport à la même période de 2021, pour une valeur de 5 511,15 millions de dinars.

En termes de quantités, les importations ont baissé de 16,06 % par rapport à la même période de l’année écoulée, pour atteindre 235 885, 56 tonnes.