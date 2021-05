Tfanen-Tunisie créative organise des rencontres en ligne sur « le rôle de la culture dans le développement durable »

Dans le cadre du mois de l’Europe, Tfanen-Tunisie créative organisera en ligne des tables rondes thématiques sur la contribution de la Culture dans le Développement Durable qui auront lieu les 18, 19 et 20 mai 2021.

- Publicité-

Ces rencontres digitales auront pour thèmes « Tendances des pratiques Culturelles en Tunisie » (18 mai), « Enjeux et perspectives du secteur des Festivals » (19 mai) et « Nouveaux paradigmes du digital et adaptations de Tfanen » (20 mai).

A travers des présentations interactives et des partages d’expériences entre acteurs culturels tunisiens et européens, ces rencontres permettront d’engager une réflexion sur le rôle de la culture dans le développement durable d’un pays : sociétal, démocratique et économique.

Ces rendez-vous auront lieu de 15.00 à 17.00 Heure de Tunis. Pour participer, les professionnels intéressés peuvent s’inscrire à l’adresse suivante: httpss://bit.ly/3eWP3f8

Une traduction simultanée sera assurée en anglais, français et arabe.

Les tables rondes seront suivies d’un Dialogue International intitulé « Le Rôle de la Culture dans le Développement Durable, les acquis de Tfanen – Tunisie Créative » qui sera organisé en ligne au cours de la semaine du 24 Mai 2021.

Tfanen – Tunisie Créative est un projet d’appui au renforcement du secteur culturel, financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Culture en Tunisie (PACT) du ministère des Affaires culturelles. Le projet est une collaboration du réseau EUNIC (Instituts Culturels Nationaux de l’Union Européenne), mis en œuvre par le British Council.

L’Appui au renforcement du secteur culturel en Tunisie est parmi les projets de l’UE dans le pays qui sont dédiés au secteur de la Culture et des médias. Son objectif général est de soutenir la redéfinition de la politique culturelle et la restructuration du secteur culturel.

Promouvoir la diversité culturelle et l’accès à la culture, soutenir la liberté d’expression et de création et encourager la professionnalisation des métiers de la culture sont au cœur de ce projet.