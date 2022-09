Tozeur: Le nombre de touristes en hausse de 90%

Les indicateurs touristiques dans le gouvernorat de Tozeur depuis le début de l’année en cours et jusqu’à fin août 2022, ont réalisé une nette évolution par rapport à la même période de l’an dernier, a indiqué, jeudi, le commissaire régional du tourisme à Tozeur, Yasser Souf. Dans une déclaration à l’Agence TAP, Souf a précisé que le nombre de touristes dans la région a augmenté d’environ 90,2%, avec près de 63 mille visiteurs tunisiens et étrangers recensés dans les unités hôtelières ayant passé 97 mille nuitées, en hausse de 60% par rapport à l’année dernière. Cette tendance positive est appelée à se poursuivre durant la saison hivernale, à travers une série d’événements et d’activités programmés par le gouvernorat de Tozeur tout au long de la saison, dont notamment, le Rally « Ultra Mirage El Djerid » qui démarre début octobre prochain, suivi d’un concours de saut en parachute ainsi qu’une multitude de manifestations culturelles, a affirmé le responsable. Selon la même source

, un programme d’inspection des établissements touristiques, toutes catégories confondues, a été lancé pour s’assurer de la qualité des prestations fournies, outre la programmation de séances de travail avec les professionnels du secteur dans le cadre d’un travail concerté visant à réussir la saison touristique.