Tozeur: L’UGTT décrète une grève générale !

L’UGTT de Tozeur a émis un avis de grève régionale générale et ce, le 28 janvier 2021, appelant à une solution radicale au problème foncier dans la région et à la mise en place d’une stratégie claire pour développer le secteur des dattes dans la région, rapporte Mosaique fm.

L’UGTT appelle également à un plan de sauvetage des établissements touristiques, à fournir des équipements sanitaires nécessaires et la création de postes d’emploi pour les jeunes.

Une demande de mettre en place un mécanisme pour sauver les établissements de l’enseignement supérieur dans la région, a également été formulée dans le même communiqué.