Tozeur : Renforcement du cadre paramédical et médical dans les hôpitaux de la région

Le cadre paramédical et médical dans certains établissements de santé au gouvernorat de Tozeur a été renforcé par un certain nombre de médecins spécialistes et de techniciens paramédicaux.

Les nouveaux recrutés ont été affectés notamment à l’Hôpital régional Hédi Jaballah et d’autres hôpitaux locaux de la région, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional de la santé Yassine Sabri

Parmi le nouveau personnel, deux dentistes, deux gynécologues, un gastro-entérologue et un ophtalmologiste, ce qui a permis d’éviter l’encombrement dans ces services et réduire les délais de rendez-vous au niveau des consultations externes.

Il s’agit également de 13 techniciens paramédicaux répartis sur plusieurs services en particulier à l’hôpital de Tozeur et celui de Hezoua, selon la même source.

