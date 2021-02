Trabelsi: Le décret gouvernemental portant création de l’Agence nationale pour le développement et l’intégration sociale est prêt

Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a confirmé mardi que le décret gouvernemental portant création de l’Agence nationale pour le développement et l’intégration sociale est prêt et attend l’approbation des parties sociales et du Conseil national du dialogue social.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP en marge d’un point de presse organisé mardi, Trabeldi a indiqué que le décret gouvernemental est maintenant prêt, mais le ministère est tenu par la loi qui stipule qu’il devrait être présenté aux parties sociale et au Conseil national du dialogue social pour exprimer leurs avis à ce sujet.

Il a souligné que le Conseil national du dialogue social reprendra ses activités vendredi prochain après avoir résolu de nombreux problèmes en suspens, dont notamment le siège social.

La loi sur la sécurité sociale approuvée en 2019 prévoit la création de cette agence, qui est un organe horizontal qui regroupe tous les programmes qui concernent les interventions sociales de l’Etat et la lutte contre la pauvreté, a-t-il souligné.

De grandes mesures avaient été prises pour activer la création de l’agence après une interruption de 8 mois en raison de la pandémie de coronavirus, a encore noté Trabelsi.

Il a souligné, à ce propos, que tous ceux qui travaillent dans le domaine de la promotion sociale sont concernés par cette agence afin de lutter contre la pauvreté dans toutes ses dimensions.

Il a révélé que le décret gouvernemental organisant le Haut Conseil pour le développement, dirigé par le chef du gouvernement, est prêt et que toutes les structures étatiques seront impliquées dans la nouvelle approche de lutte contre la pauvreté multidimensionnelle.