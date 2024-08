Transfert : Youcef Belaïli officiellement « sang et or »

L »Espérance de Tunis annonce, jeudi, sur sa page officielle facebook, qu’elle vient d’officialiser le transfert du joueur algérien Youcef Blaïli en provenance du MC Alger.

Le club sang et or précise que le milieu offensif algérien (32 ans) a signé un contrat de deux saisons le liant jusqu’à juin 2026.

Il s’agit du troisième passage de Blaïli chez l’Espérance de Tunis, après un premier entre 2012 et 2014, et un deuxième lors de la saison 2018-2019, remportant notamment deux Ligues des champions d’Afrique (2018 et 2019).

