TRANSTU : Renforcement des dessertes des bus et métros

La Société des transports de Tunis (TRANSTU) a annoncé le renforcement de sa flotte de bus pour atteindre 690 dessertes, afin d’assurer le transport des élèves du baccalauréat à partir, du 28 mai 2020 et des étudiants, à partir du 8 juin 2020, outre le renforcement du réseau ferroviaire.

La TRANSTU a fait savoir, dans un communiqué publié, mardi 26 mai 2020, qu’elle a réactivé les services de transport des élèves, en allouant 173 bus qui opèrent sur 167 itinéraires et assurent 690 dessertes quotidiennes, dont 528 dessertes destinées au transport universitaire.

Idem pour le réseau ferroviaire, la société a renforcé sa flotte avec 12 wagons sur le réseau de métro, a renforcé la ligne numéro 6 (quartiers El Mourouj), la ligne numéro 2 (Ariana) et numéro 4 (le campus universitaire de Manouba) et a augmenté le nombre des dessertes de la ligne »TGM ».

La société a fait savoir par ailleurs, qu’elle a procédé à la prolongation de la validité des abonnements scolaires et universitaires sur ses réseaux jusqu’à la fin du mois de juillet 2020, au lieu de juin.

A rappeler que la reprise des cours pour les élèves du baccalauréat est prévue le 28 mai courant, après plus de 2 mois de vacances imposés par la pandémie. La date du retour progressif aux établissements universitaires publics a été fixée pour le début du mois de juin 2020, avait annoncé, le 29 avril, Slim Choura, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

La rentrée universitaire concerne environ 216 mille étudiants, dont 170 mille poursuivant leurs études dans diverses universités, outre 46 mille étudiants qui s’apprêtent à soutenir leurs projets de fin d’études ainsi que les doctorants.