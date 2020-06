TRANSTU: Reprise des travaux de rénovation de 6 stations

La société des transports de Tunis(TRASNTU) a annoncé, mardi ,la reprise des travaux de rénovation de la 2ème tranche des stations de la ligne de la banlieue nord de Tunis » » TGM » qui relie Tunis- la Marsa -la Goulette),les travaux causeront une perturbation du trafic .

Dans un communiqué publié, mardi, la TRANSTU a précisé, qu’après l’arrêt des travaux en raison des restrictions imposées pour contrer la propagation de la Covid-19, les nouvelles échéances de fin des travaux seront le dimanche 19 juillet 2020 pour la station Carthage Hannibal à 18h et le dimanche 9 août 2020 à 18h pour les stations du Kram et Carthage Byrsa.

Pour les stations Kheireddine, l’aéroport et Carthage Présidence, la nouvelle échéance pour terminer les opérations de rénovation est prévue dimanche, 16 août 2020.

TRANSTU a appelé les usagers de la route à faire preuve de vigilance au moment de traverser les passages à niveaux.