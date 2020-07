TRAPSA et SERGAZ changent de Pdg

Le ministère de l’Energie, des mines et de la transition énergétique a annoncé, jeudi, la nomination de Hazem Yahyaoui, en tant que président directeur général de la société de transport par pipelines au Sahara « TRAPSA ».

Yahyaoui avait occupé le poste de Directeur Général des hydrocarbures au département de l’énergie et de Directeur Général adjoint de la SNDP (Société nationale de distribution des pétroles).Il a été remplacé à ce poste par Rachid Ben Dali.

De même, Moncef Mattoussi a été nommé, PDG de la société de service du gazoduc transtunisien « SERGAZ », en remplacement de Fayçal El Hafiene.

Mattoussi avait occupé le poste de PDG de l’ETAP (Entreprise tunisienne d’activités pétrolières) et de PDG de la SNDP puis de la TRAPSA, avant cette nouvelle nomination.