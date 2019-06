Trump a donné l’ordre de frapper l’Iran !

On n’est pas passé loin de la catastrophe, et même d’un cataclysme mondial. D’après le New York Times puis ABC News, le président américain, Donald Trump, avait validé tout un plan d’attaques contre l’Iran (des radars, des batteries de missile…) dans la nuit du jeudi au vendredi 21 juin 2019, avant de tout annuler in extremis. Les médias américains indiquent que des navires et des avions de combat avaient déjà pris position et étaient prêts à frapper. Trump entendait ainsi laver l’affront suite à la destruction d’un drone américain par le système de défense iranien, une affaire qui s’ajoute aux accusations documentées sur les dernières attaques dans le Golfe contre des pétroliers, des assauts qu’auraient ordonnés Téhéran, selon Washington..

Toujours selon le NYT et ABC News, on ne sait pas pourquoi Trump a renoncé au dernier moment à frapper l’Iran. La Maison Blanche et le Pentagone se refusent à tout commentaire sur ce sujet explosif. Du côté de Téhéran on met en avant le droit de défendre le territoire. Dans un communiqué émis ce vendredi 21 juin 2019, le ministère des Affaires étrangères iranien affirme disposer d’éléments “irréfutables” démontrant que le drone américain qui a été détruit jeudi avait bien violé l’espace aérien iranien, alors que l’administration américaine soutient mordicus que l’appareil circulait dans l’espace aérien international….