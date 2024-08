Trump accuse Harris d’être « devenue » noire pour des raisons politiques

Le candidat républicain Donald Trump a accusé mercredi sa nouvelle rivale Kamala Harris d’être « devenue noire » pour des raisons électoralistes, lors d’un échange houleux avec des journalistes afro-américaines à Chicago.

« Elle est devenue noire », a affirmé l’ancien président au sujet de la vice-présidente. « Elle était indienne à fond et tout d’un coup, elle a changé et elle est devenue une personne noire », a-t-il assuré devant ce panel.

Kamala Harris est née d’un père jamaïcain et d’une mère indienne. Elle est la première femme noire et originaire d’Asie du Sud à viser la présidence. La quinquagénaire se définit elle-même comme une « femme noire ».

A moins de 100 jours de la présidentielle américaine, Donald Trump a été contraint de revoir toute sa stratégie électorale, avec le retrait surprise de son ancien rival, le démocrate Joe Biden.

Le républicain avait placé la santé du président de 81 ans au coeur de son message politique en le présentant comme un vieillard sénile.

Mais il a hérité il y a dix jours d’une nouvelle concurrente, une femme noire, de 18 ans sa cadette, face à qui il doit esquisser de nouveaux arguments.

La porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre a immédiatement dénoncé les commentaires sur la couleur de peau de Kamala Harris, les qualifiant d' »insultants ». « Personne n’a le droit de dire à quelqu’un comment il s’identifie », a-t-elle lancé.

Lors de ce même échange avec trois journalistes à Chicago, Donald Trump a aussi prétendu être le « meilleur président pour la population noire depuis Abraham Lincoln », artisan de l’abolition de l’esclavage.

- Publicité-