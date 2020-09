Trump annonce cette semaine son choix pour la Cour suprême

Donald Trump a annoncé lundi qu’il rendrait public vendredi ou samedi le nom du magistrat qu’il souhaite voir entrer à la Cour suprême en remplacement de Ruth Bader Ginsburg, décédée vendredi.

Dans un entretien accordé à la chaîne Fox News, le président américain a expliqué vouloir attendre que les obsèques de l’ex-juge libérale soient achevées avant de faire son annonce.

Le décès de Ruth Bader Ginsburg, figure de proue du camp progressiste à la Cour suprême des États-Unis, a ouvert une bataille pour sa succession qui chamboule la campagne électorale et pourrait bouleverser la société américaine.

Donald Trump a donné samedi les noms de deux femmes qu’il considère comme des choix possibles, Amy Coney Barrett et Barbara Lagoa, qu’il avait déjà nommées comme juges dans des cours d’appel fédérales.

Une nouvelle nomination de Donald Trump à la Cour suprême, si elle était approuvée par le Sénat, serait l’occasion de porter sa majorité conservatrice à six juges contre trois.