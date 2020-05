Trump annonce prendre de l’hydroxychloroquine « depuis une semaine et demie »

Le président américain Donald Trump annonce, ce lundi, qu’il prend de l’hydroxychloroquine « depuis une semaine et demie », un traitement qui divise la communauté scientifique au sujet de son efficacité et de ses effets indésirables. Selon deux études publiées vendredi dernier, ce traitement anti-paludique ne semble pas efficace contre le Covid-19, que ce soit chez des patients gravement ou plus légèrement atteints.

« J’en prends parce que j’entends des choses extraordinairement positives » sur ce médicament, a déclaré Donald Trump lors d’un échange avec les journalistes. « Vous connaissez l’expression: qu’est-ce que vous avez à perdre? », a-t-il ajouté.

« Tous les jours, un cachet par jour. A un certain moment, j’arrêterai », a-t-il encore dit, tout en soulignant que tous tests qu’il avait effectués jusqu’ici pour le Covid-19 avaient été négatifs. « Je suis testé régulièrement, je ne veux pas l’être mais ils veulent me tester pour des raisons évidentes, je suis le président! », a-t-il ajouté.

Interrogé pour savoir s’il avait des symptômes du virus, le président américain a répondu par la négative. « Zéro symptôme! », a-t-il assuré à la presse, avant d’ajouter: « De nombreuses personnes sur le terrain en prennent, et ils ont l’air de très bien se porter ».