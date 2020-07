Trump suggère de reporter l’élection et provoque un tollé

Le président américain Donald Trump a ouvertement évoqué jeudi un possible report de l’élection de novembre, mettant en avant, sans la moindre preuve, des risques de fraude liés à l’épidémie de Covid-19.

Le tweet évoquant cette hypothèse, promptement rejetée par les ténors de sa famille politique, a été envoyé quelques minutes après l’annonce d’une chute historique du PIB américain au deuxième trimestre (-32,9%) en raison de la pandémie.

La Constitution américaine est claire: le président n’a pas le pouvoir de décider du report d’une élection. La date des élections étant fixée par une loi fédérale, seul le Congrès peut prendre une initiative en ce sens.

D’ailleurs, plusieurs ténors républicains ont rapidement et clairement marqué leur désaccord avec le président, écartant un éventuel report du scrutin.

Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a rappelé que « jamais dans l’histoire » des Etats-Unis une élection n’avait été repoussée, que ce soit pendant la guerre civile ou au coeur de graves crises économiques. « Nous nous assurerons que cela soit de nouveau le cas le 3 novembre », a-t-il ajouté.

Steven Calabresi, co-fondateur de l’organisation conservatrice « Federalist Society », qui précise avoir voté pour Trump en 2016 et pour tous les candidats républicains à la Maison Blanche depuis 1980 s’est dit « atterré », évoquant, dans une tribune dans le New York Times, un tweet « fasciste ».

L’ancien président démocrate Barack Obama a lui aussi donné de la voix.