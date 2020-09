Trump sur le réchauffement climatique : «Ça finira par se refroidir»

Donald Trump a balayé lundi les inquiétudes de responsables californiens sur le réchauffement climatique, lors d’une visite dans cet Etat en proie à des incendies historiques aggravés par la sécheresse. «Ça finira par se refroidir», a assuré le président américain lors d’un échange avec Wade Crowfoot, un responsable local de l’agence de protection des ressources naturelles de Californie, à Sacramento. «Je ne pense pas que la science sache réellement», a ajouté le candidat républicain, qui tient régulièrement des propos climato-sceptiques.

Cela ne va pas se refroidir en vérité Monsieur le président, a réagi sur Twitter Wade Crowfoot, assortissant son message d’un graphique sur l’augmentation des températures en Californie.

«Les preuves observées parlent d’elles-mêmes: le changement climatique est réel et il aggrave» les incendies, a aussi insisté Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, qui en profité pour rappeler que 57% des forêts de Californie sont censées être gérées par l’État fédéral. Une précision pas inutile quand on sait que Donald Trump aime justement mettre en cause la supposée mauvaise «gestion forestière» des Etats de l’Ouest, contrôlés par ses adversaires démocrates.