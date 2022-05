« Tunis Open by KIA », une compétition  incontournable qui marque l’ancrage de la marque KIA dans son soutien au Tennis

En poursuivant son engagement dans le soutien au tennis, City Cars – KIA opte pour une action d’accompagnement prépondérante, au retour du fameux tournoi professionnel ATP Challenger « Tunis Open », du Tennis Club de Tunis. ». Cette importante compétition internationale se jouera désormais sous l’appellation « Tunis Open By KIA et se déroulera, pour sa 16e édition, sur les courts du TCT, du 15 au 21 mai 2022.

La marque KIA a toujours été associée à un grand nombre de disciplines sportives. Depuis 2010, City Cars – KIA, concessionnaire officiel de la marque, a toujours fortement soutenu le Tunis Open… En devenant en 2022, sponsor-titre du tournoi, la marque renforce encore plus son positionnement sportif, et réaffirme son engagement à long-terme en faveur de sa promotion.

Par le fait que « Tunis Open by KIA » est une compétition de premier rang en Afrique, ouverte à l’international et incontournable, l’engagement de City Cars – KIA en Tunisie dépasse le simple sponsoring pour être une action marquant l’ancrage de la marque dans le soutien au sport en Tunisie en général, et au Tennis en particulier.

Le sport au cœur de l’orientation stratégique de KIA

City Cars – KIA a toujours mis le sport au cœur de sa stratégie, renforçant continuellement son engagement dans diverses disciplines ; KIA a été le sponsor de l’équipe nationale de football, de l’escrimeuse Sarra Besbes, de la joueuse de Tennis Ons Jabeur en 2015, de la Fédération tunisienne de Tennis de Table et du Tunis Open depuis 2010

KIA, partenaire par excellence du sport au niveau mondial

Le sponsoring sportif est en effet un socle fondamental de la stratégie marketing de la marque sud-coréenne partout dans le monde faisant de KIA le partenaire par excellence du sport. D’ailleurs la marque est classée parmi les plus grands sponsors du sport à travers son soutien à des évènements phares tels que la Coupe du monde de Football, la Coupe d’Europe de Football, l’Open d’Australie et la NBA.