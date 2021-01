Tunisair : Elle l’a effectivement fait ! Mais comment ?

Sa nomination avait étonné plus d’un, d’autant qu’elle acceptait les conditions salariales locales, quittait la commodité d’une confortable situation professionnelle dans au moins deux secteurs d’activité aux USA, et quittait même la direction de son entreprise en Amérique.

Parfois par misogynie, parois par jalousie, elle avait été attaquée et descendue en flammes, surtout lorsqu’on la voit dans une vidéo, inédite, d’un PDG-femme qui poussait un coup de gueule devant un parterre composé d’hommes. Ses détracteurs n’en croiront pas ensuite leurs yeux lorsqu’ils apprennent que « la bonne femme », avait réussi à remettre en piste des avions cloués sur le tarmac, et assuré le retour du Catering. Africanmanager en a eu l’assurance, elle l’a fait. Son challenge, elle l’avait gagné, par la volonté de l’intérieur de l’entreprise qui montre qu’elle peut compter d’abord sur elle-même. Par l’enthousiasme et l’assurance insufflée à ses équipes. Mais, aussi, par une politique de management, par étapes, dont l’objectif est de faire démarrer la roue par petits coups et compter sur l’énergie cinétique du premier démarrage à froid, pour faire redémarrer toute la machine, en attendant l’aide de l’Etat.

– Cinq avions en 5 jours

Le 8 janvier 2021 à 8 heures du matin, Tunisair comptait quatre avions disponibles. Le 23 janvier de cette année aussi, et jusqu’à 10 heures 30 minutes, selon une source officielle au ministère du Transport, Tunisair en comptait cinq de plus. Ce sont là des chiffres officiels, non pas de chez Tunisair, mais de chez le ministère même du Transport, tutelle directe de toutes les entreprises du groupe Tunisair.

Cela signifie qu’en l’espace de 15 jours, la compagnie nationale tunisienne de transport aérien avait pu passer de 4 à 9 avions disponibles, c’est-à-dire remettre en piste cinq avions qui étaient immobilisés sur le tarmac de l’aéroport de Tunis Carthage. La « petite », comme l’avait appelée dédaigneusement Noureddine Tabboubi sur une radio privée et après s’être « abaissé » à décrocher le téléphone où elle avait osé l’appeler, l’avait fait.

Tout cela, selon nos sources, et elles sont sûres, a été fait sans recours à des fonds matériels, ni de chez Tunisair, ni de sa filiale technique. Les hauts cadres de cette filiale passaient en effet par une mauvaise période, et certains étaient même passés devant le pôle judiciaire financier suite à tout ce qui avait été révélé par la Cour des Comptes. Une mauvaise période, qui avait découragé toutes les bonnes volontés, et rendu l’entreprise rétive à toute décision pour la maintenance et l’entretien de la flotte de Tunisair.

Placée à la tête de la maison mère, Olfa Hamdi qui avait commencé par reprendre le poste de président des conseils d’administration de toutes les filiales, dans le souci d’harmoniser les stratégies et les programmes d’action, entre maison-mère et filiales, n’avait fait que les réunir, leur insuffler de la confiance, leur certifiant qu’elle assumera elle seule la responsabilité de tout ce qu’ils décideront pour le bien de l’entreprise. Et cela avait suffi à des cadres qui ne demandaient que de sauver leur gagne-pain.

– Elle a bien un comité international de conseil

Olfa Hamdi avait aussi suscité la dérision lorsqu’elle avait indiqué qu’elle s’était assurée le concours d’un comité international de conseil au PDG de Tunisair.

Quelques jours après pourtant, elle publiait, par le nom, les membres de ce comité. Petite indication, ledit comité travaille gratos, et elle a pu le rassembler et s’assurer son adhésion, à travers son carnet d’adresses personnel et les amitiés qu’elle a pu nouer à la faveur de son parcours professionnel personnel. Il s’agit du Général Mohamed Nejib Jelassi, ancien chef d’état-major de l’Armée de l’air tunisienne, de Messieurs Adel Trabelsi, expert en finance islamique et ancien expert en gestion de patrimoine et en investissement au sein de Dallah Al Barakah Holding, Sami Zitouni, ancien directeur général de Nouvelair, Don Carty, ancien PDG de AMR Corporation, l’entreprise mère de American Airlines (flotte composée de plus de 900 appareils). Mmes Heather Peterson, ancien Vice-Président des opérations internationales et relations gouvernementales de Boeing qui est une amie personnelle et Leila Ben Hassine, ancienne directrice de l’office national du tourisme pour le Royaume Uni et l’Irlande. Mais aussi de Luc Bruneau, CFA – auditeur, professeur à HEC Montréal et ancien directeur financier de grands groupes en Algérie, Mitchell Weisberg, ancien membre de l’équipe Kaplan Norton, expert en stratégie des Fortune 500 compagnies, et Stuart Oran, ancien directeur des opérations internationales de United Airlines (flotte composée de 815 appareils).

Ce comité stratégique de conseillers indépendants, formé de leaders de l’industrie aéronautique nationale et mondiale, n’est pas payé, pas structuré dans l’entreprise et aura pour mission de conseiller la PDG dans son objectif d’implémenter le plan de relance de Tunisair. Qui dit mieux ?

– Elle avait bien donné de sa poche pour le Catering

Pour le Catering, où les images d’Olfa Hamdi avait, parfois, étonné, et horrifié tous ceux qui croyaient cela impossible et croyaient ferme que Tunisair, c’était déjà fini, la toute nouvelle PDG de Tunisair était elle-même horrifiée de devoir faire assurer des vols, sans aucune collation, contrairement à toute la concurrence, même locale. Et c’est ce sentiment de devoir faire bouger les choses, d’abord de l’intérieur avant de demander de l’aide, comme elle s’y était engagée avec le ministre du Transport qui l’avait recrutée, qui l’avait emmenée au siège de la société de Catering. Là, elle découvrira une entreprise à bout de souffle, y compris financier pour manque de commandes, sauf d’un autre transporteur local. Face aux employés, elle demande combien coûterait un petit déjeuner pour un vol. Deux cents dinars, lui répond-on. Et c’est en effet dans un élan … allez, disons-le, de nationalisme et quelque part de colère aussi, qu’elle met la main à la poche et donne au financier 200 DT, comme pour dire qu’une telle somme ne pouvait arrêter un service aussi essentiel pour Tunisair. Enthousiasmés, nous disent nos sources, et certainement piqués au vif, les employés se remettent au travail. Suivent, ensuite, l’appui de plus d’un industriel tunisien dans le secteur de l’agroalimentaire, qui mettent à disposition du Catering des articles théoriquement destinés à la dégustation ou au marketing. Et tout cet effort, qui aidera à refaire démarrer la roue dans l’entreprise. Par ses contacts, la PDG de Tunisair arrivera par la suite à dénicher quelques contrats de Catering, chez d’autres entreprises privées tunisiennes.