Tunisair Express reprend sa desserte Sfax-Tripoli le 6 juin

La compagnie Tunisair Express reprendra sa liaison aérienne Sfax-Tripoli , le 6 juin prochain, a-t-elle annoncé , expliquant que « cela répond à la forte demande des hommes d’affaires de Sfax, notamment, et du sud de la Tunisie ».

Trois vols sont prévus les mardis, jeudis et dimanches dans le cadre de la stratégie nationale visant à dynamiser l’activité des aéroports nationaux. « Les vols faciliteront le déplacement des voyageurs libyens pour les affaires, les soins médicaux ou le tourisme ».

La compagnie a précisé qu’elle utilisera son nouvel avion ATR 72-600 pour les vols d’une heure.

Cette liaison aérienne vient étoffer le réseau international de proximité de Tunisair Express, qui assure des vols vers Malte, Palerme et Naples.

Les vols entre la Tunisie et la Libye ont été interrompus à plusieurs reprises depuis le soulèvement de 2011. L’interruption la plus récente a commencé en mai de l’année dernière, en partie à cause de la pandémie de coronavirus, mais aussi pour des raisons de sécurité.