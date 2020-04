Tunisair : Mnakbi cède, Chrigui s’en va

Nous apprenons, de sources sûre, que le ministre Nahdhaoui du transport Anouar Maarouf vient enfin d’avoir la tête du secrétaire général de la compagnie Tunisair. Jamel Chrigui, a en effet quitté son poste à Tunisair où il a été vu ce matin faisant es adieux à ses collègues. Son renvoi, prend effet dès le 1er mai et n’aura pas droit aux 50 jours de congé que lui doit l’entreprise (الوزير قال لا aurait dit le comédien Lamine Nahdi). Rappelons que le départ de Chergui aurait été une demande, faite par le ministre au Pdg de Tunisair Elyes Mnakbi et appuyée par une cabale sur les réseaux sociaux . Mnakbi aurait a début dit non, et aurait fini par céder. Au suivant !