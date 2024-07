Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani s’est entretenu, lundi, au Palais du gouvernement à la Kasbah avec le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Wamkele Mene.

Il a mis en exergue, à cette occasion, les efforts déployés par Mene, pour réussir la mise en place de cette zone franche africaine, un choix qu’il a qualifié de « stratégique » pour plus d’intégration économique entre les pays du continent, selon un communiqué de la Présidence du gouvernement.

Le chef du gouvernement a aussi fait remarquer, lors de cet entretien, les progrès réalisés après l’achèvement des première et deuxième étapes de l’accord avec la Tunisie, soulignant l’importance que le pays accorde à ce projet du corridor continental « qui sert l’intérêt de tous les pays africains ».

« La Tunisie représente à la fois un portail vers les marchés européens pour les pays d’Afrique et un portail vers les marchés africains pour les pays du Nord de la Méditerranée », a encore fait valoir Hachani, soulignant que le pays est aujourd’hui bien positionné en ce qui concerne plusieurs domaines, en particulier, les industries pharmaceutiques et les composants automobiles.

« La Zone de libre-échange africaine représente une opportunité pour réorganiser les chaînes de valeur, à même de renforcer la coopération intra-africaine et booster le développement durable au sein des pays africains », a pour sa part déclaré le secrétaire général de la ZLECAF, Wamkele Mene.

Il a, à cette occasion, salué l’engagement de la Tunisie à consacrer les objectifs de la ZLECAF, à travers la mise en application des accords conclus, mettant en exergue le rôle qu’a joué le pays dans le projet du « Corridor économique » de la région. Le responsable a fait état de la disposition des différentes parties africaines, notamment les bailleurs de fonds, à coopérer avec la Tunisie, dans le but d’améliorer davantage la qualité des chaînes de valeur, notamment dans le domaine de l’industrie des composants automobiles.