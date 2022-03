Tunisie-Algérie : Volonté commune de promouvoir la coopération dans le domaine de l’Enseignement

La Cheffe du gouvernement Najla Bouden a discuté, lundi, à Tunis, avec le ministre algérien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane, des moyens de promouvoir la coopération dans le domaine de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Citée dans un communiqué de la présidence du gouvernement, Bouden s’est félicité de la profondeur des relations établies entre les deux pays et peuples « frères », soulignant l’importance de se focaliser sur le secteur de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans l’intérêt des deux pays.

Pour sa part, le ministre algérien a réaffirmé la volonté commune des deux pays de poursuivre la coopération dans le domaine de l’Enseignement supérieur et d’instaurer un partenariat efficient entre les universités algériennes et tunisiennes au profit des étudiants des deux pays.

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Moncef Boukhtir, selon le même communiqué.

Un accord de coopération a été signé, ce lundi, entre la Tunisie et l’Algérie visant le réseautage de 10 universités tunisiennes et algériennes en vue de la création des projets communs de recherche. Vingt-cinq projets communs et 6 laboratoires d’excellence ont été sélectionnés et approuvés. Ils seront financés par un Comité mixte tuniso-algérien.