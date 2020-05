Tunisie-Algérie: volonté commune d’impulser le partenariat en économie

La consolidation des relations bilatérales » privilégiées « entre la Tunisie et l’Algérie et la promotion de la coopération dans divers domaines ont été au centre d’une rencontre, lundi, entre la secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères Salma Ennaifer et l’ambassadeur d’Algérie à Azouz Baallal.

Les deux parties ont passé en revue les liens de fraternité réunissant les deux peuples et la volonté commune d’impulser le partenariat tuniso-algérien dans divers secteurs, en particulier, le domaine économique.

Ils ont évoqué l’évolution de la situation sanitaire et économique, en lien avec la propagation du covid-19, mettant l’accent sur le besoin d’unir les efforts sur plus d’un niveau pour contenir les répercussions de la pandémie.