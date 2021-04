Tunisie-FMI: Un programme de réforme clair, réaliste et réalisable sera présenté à Washington

Le ministre de l’Economie, des finances et de l’appui à l’investissement, présidera la délégation tunisienne qui effectuera du 3 au 8 mai 2021, une visite à Washington. Cette dernière est composée des représentants de la BCT et à leur tête le gouverneur, du chef de cabinet de Hichem Mechichi ainsi que de ses principaux conseillers économiques et du Président de l’UTICA.

Dans une interview accordée à l’agence TAP, le ministre a déclaré que l’objectif de cette visite est de montrer à la nouvelle administration américaine, au Fonds monétaire international (FMI) et à la Banque Mondiale (BM), que la Tunisie est sur la voie de la réforme et de la croissance, et qu’elle mérite d’être aidée pour dépasser ce cap difficile.

« Un programme de réforme clair, réaliste et réalisable de la Tunisie, sera présenté à cette occasion », a t-il affirmé, tout en soulignant qu’ « il ne faut pas s’attendre à clore les discussions avec le FMI, au bout de quelques entretiens…mais, s’ils croient en notre capacité à réaliser ces réformes, ils seront à nos côtés pour signer un accord et nous aider à aller en avant », a-t-il dit.

« Nous n’accepterons aucun diktat de quiconque. Nous avons un mandat clair du peuple tunisien, à travers sa représentation parlementaire, pour mettre le pays sur le chemin de la croissance et du bien-être, et pour ce faire, nous allons prendre les mesures nécessaires », a-t-il affirmé.