Tunisie-France: Deux lignes de crédit la transition énergétique

Deux lignes de crédit pour le financement des PME et notamment l’appui à la transition énergétique et environnementale seront présentées à l’occasion de la tenue d’un webinaire sur le thème : « Soutenir la croissance du secteur du Textile et de l’Ameublement en Tunisie », qui aura lieu le 12 octobre 2021, a annoncé le Centre Technique du Textile (CETTEX).

Cet événement organisé par BUSINESSFRANCE en partenariat avec le CETTEX, le CETIBA(Centre technique de l’industrie du bois et de l’ameublement), SUNREF, SEILASER et TRESOR direction générale (direction de l’administration publique centrale française) vise à appuyer les opérateurs et industriels du secteur du textile-habillement et celui de l’ameublement dans leur démarche de progression en faisant intervenir des institutions d’appui et d’accompagnement qui présenteront leurs offres techniques et technologiques permettant d’améliorer la compétitivité des entreprises de ces deux secteurs d’activités.