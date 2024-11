Tunisie: La croissance devrait atteindre 1,3 % en 2024, soutenue par la reprise du secteur agricole

L’économie tunisienne devrait se redresser au second semestre, portant la croissance à 1,3 % en 2024, selon un rapport publié récemment par Fitch Solutions, filiale du groupe Fitch, spécialisé dans les services d’information financière.

La reprise du secteur agricole restera le principal moteur de l’accélération de la croissance à la fin de l’année courante, ajoute Fitch dans ce rapport intitulé «Tunisia risk report».

Cette accélération sera soutenue par le renforcement de l’activité touristique (en particulier au troisième trimestre 2024) et l’amélioration de l’activité économique des principaux partenaires commerciaux de l’Europe. Ces facteurs soutiendront la consommation privée, les exportations de biens et de services et réduiront la demande d’importations de céréales.

Pour ce qui est de l’année prochaine, « la hausse prévue des impôts entraînera un ralentissement de la croissance à 1 % en 2025. Il s’agit là d’une révision à la baisse par rapport aux estimations précédentes de 1,3 % et d’une prévision nettement « plus pessimiste » que l’objectif de 3,2 % escompté par le gouvernement », selon Fitch Solutions.