Tunisie-Libye : Rencontres B2B de la Chambre de Bizerte du 25 au 27 juin

La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Libye de Hilal Al-Asimah a l’intention de former une délégation d’hommes d’affaires pour participer aux rencontres B2B de Bizerte organisées par la Chambre de commerce et d’industrie du Nord-est, rapporte Libya Herald

L’événement couvrira les secteurs de la construction (entreprise générale), de l’éducation, du textile et de l’habillement, des énergies renouvelables, de la pêche, de la fabrication et de l’entretien des navires, de la soudure des métaux et de la formation et de la consultance.

Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord conclu avec la Chambre de commerce et d’industrie du Nord-est à Bizerte et comprendra des visites sur le terrain auprès des autorités économiques concernées.