Tunisie : Mandat de recherche contre Lotfi Mraihi

Le ministère public du Tribunal de première instance de Tunis a autorisé les agents de la sous-direction des affaires économiques et financières à ouvrir une enquête contre Lotfi Mraihi, président de l’Union populaire républicaine (UPR) et la secrétaire générale du parti, pour blanchiment d’argent, transfert illégal de biens à l’étranger et ouverture de comptes bancaires à l’étranger sans autorisation de la Banque centrale, rapporte Mosaïque fm.

Cette enquête fait suite à une précédente investigation concernant l’implication des personnes mentionnées dans l’achat de parrainages contre rémunération.

Lors de son audition, la secrétaire générale de l’UPR a avoué avoir sciemment participé avec Mraihi au transfert illégal de ses fonds vers des comptes détenus dans des pays étrangers.

A cet effet, il a été décidé de placer la secrétaire générale du parti en garde à vue pour une durée de cinq jours renouvelables, alors qu’un mandat de recherche a été émis contre Lotfi Mraihi.