Tunisie : On connaissait le commerce parallèle, voici le Hajj parallèle !

Vraisemblablement, en Tunisie, dans chaque secteur ou domaine il existe un commerce parallèle qui met en péril les intérêts des acteurs légaux se conformant aux lois et réglementations en vigueur et nuit à leur image. Le Hajj n’échappe pas à cette triste réalité !

Pire encore, il est marqué par une activité parallèle à plusieurs dimensions, dont notamment celle des agences de voyages illégales.

Arnaque, escroquerie et publicité mensongère…

Tout est bon pour réaliser des profits, surtout que les citoyens n’ont pas compris comment les magouilles et les arnaques touchent désormais les piliers de l’Islam !

Ces derniers jours et sur la toile, de nombreux Tunisiens ont accusé des agences de voyage d’être responsables dans l’affaire des pèlerins décédés et égarés à la Mecque.

Mais d’où viennent les pèlerins qui se rendent en masse à La Mecque ? Comment ils ont pu débourser pour accéder aux lieux saints de l’islam ?

En réaction à cette grande polémique qui s’est déclenchée parmi les Tunisiens, le vice-président de la Fédération tunisienne des agences de voyage (Ftav), Sami Ben Saidane, a catégoriquement démenti, ce mardi 18 juin 2024, « ces allégations », assurant que les agences de voyage n’ont rien à voir avec ce terrible drame.

Ben Saidane a affirmé que le pèlerinage est organisé directement par l’État tunisien mais qu’il y a des intermédiaires et des intrus, notamment des sociétés de services, qui ont profité de la cherté du pèlerinage et des nouveaux visas touristiques et de visite personnelle qui durent un an et valables pour 90 jours.

Et d’assurer que ces derniers ont mis en place un circuit de pèlerinage parallèle, qui a débouché sur ce fiasco et que 70.000 visas ont été délivrés au cours du mois de mai, selon ses dires.

Rappelons que le chef de la mission sanitaire des pèlerins tunisiens Hamadi Soussi, avait admis que des décès et des personnes égarées ont été recensés parmi les pèlerins tunisiens à la Mecque, mais qu’il était difficile de déterminer avec exactitude leur nombre avant d’avoir visité tous les hôpitaux concernés.

De son côté, l’activiste de la société civile Achref Oudreni, a affirmé que douze décès et plus de 200 personnes égarées ont été recensés parmi les pèlerins tunisiens de Ben Guerdane à la Mecque.

Gare au pèlerinage parallèle !

Ces dernières années ce phénomène de Hajj parallèle a considérablement proliféré au point que la Fédération tunisienne des agences de voyages (Ftav) et d’autres intervenants ont, à plusieurs reprises, lancé un cri d’alerte pour mettre en garde contre la gravité de cette activité illégale, d’autant plus que les cas d’arnaque et d’escroquerie ne se comptent plus sur les doigts d’une main et que la sécurité des clients serait parfois menacée.

Et lorsqu’on parle d’un secteur si stratégique, auquel on attribue souvent le titre de sauveur de l’économie nationale, le contrôle de ces structures, se présentant comme des agences de voyages conformes, devra être renforcé.

Mieux encore, ces dernières doivent être passées au crible car en cas d’incident, les dégâts peuvent être graves et les responsabilités très lourdes.

En effet, la Fédération tunisienne des agences de voyages (Ftav) et tous les intervenants du secteur ne cessent de tirer la sonnette d’alarme sur l’activité de ces agences non agréées qui nuisent considérablement à celles opérant en toute conformité au règlement.

D’ailleurs, la Ftav avait entamé une stratégie de sensibilisation à cet effet, pour contrecarrer ces agences illégales et inciter l’Etat à intervenir pour mettre fin à leur activité.

Tunisie : 19.970 dinars pour le pèlerinage à la Mecque

Le coût du pèlerinage à la Mecque rendu public par le ministère des Affaires religieuses est jugé excessif. D’ailleurs le ministère des Affaires Religieuses a récemment annoncé que le coût du pèlerinage à la Mecque pour cette saison 1445/2024 qui a été fixé à 19.970 dinars.

Le coût du pèlerinage comprend 16.400 dinars comme frais de séjour et les services liés au pèlerinage auxquels il faut ajouter 3570 dinars, le prix du billet d’avion pour le transport via Tunisair.

En 2022, le coût du pèlerinage à la Mecque était de 16.400 dinars, soit une hausse de plus de 3000 dinars en deux ans. En 2023, il s’élevait à 19.400 dinars.

A titre de comparaison, il est parmi les plus élevés dans la région. Il est plus du double de celui exigé pour le Mauritanien. Ce dernier doit débourser 2.200.000 Ouguiyas soit 7400 dinars. L’Algérien, quant à lui, paye 770.000 dinars algériens soit 17400 DT, soit deux mille dinars de moins que le Tunisien.,

Le Marocain, pour sa part, doit débourser 62.929 Dirhams marocains pour faire le pèlerinage soit 19200 dinars, une somme équivalente à celle payée par le Tunisien même si le vol dure deux heures de plus que pour celui de Tunis-Djeddah et retour.

Pour des pays plus proches des Lieux Saints, l’Egyptien paie 130.000 Livres égyptiennes, alors que pour le Libanais le coût est de 2300 dollars US (une des monnaies en cours dans ce pays) soit 7000 dinars tunisiens.