Tunisie-UE: signature d’une convention de coopération entre l’INSTM et MEDREC de 6 millions d’euros

Une convention de coopération et de complémentarité a été signée, mardi, entre l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM)et le Centre méditerranéen des Energies Renouvelables(MEDREC) portant sur un don destinés à forme de don deux projets d’une valeur de 6 millions d’euros (soit l’équivalent 19,38 millions de dinars).

Cette convention concerne le projet de coévolution des activités humaines sur le littoral et des systèmes naturels pour un tourisme durable et une croissance bleue en méditerranée (Co-Evolve4BG) et le projet » Med-EcoSuRe » portant sur la rénovation énergétique des bâtiments universitaires méditerranéens.S’inscrivant dans le cadre de la coopération transfrontalière dans le bassin méditerranéen et la politique européenne de voisinage (2014-2020), ces deux projets s’étalent sur une période de trois ans (2019-2022), selon un communiqué publié par le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Il s’agit d’unifier les expertises, les compétences et les données pour les institutions, les universités et les centres de recherche scientifique en Tunisie, en Espagne, en Grèce, en Italie, au Liban et en Palestine, a indiqué la ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Akissa Bahri .Les projets s’inscrivent dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable en se basant sur l’utilisation des nouvelles technologies et des énergies renouvelables et sur l’amélioration de l’efficacité énergétique et la lutte contre les effets des changements climatiques en méditerranée » a-t-elle ajouté.Bahri a noté que les projets de coopération internationale sont de nature à renforcer les efforts nationaux en matière de maîtrise de l’énergie dans les secteurs stratégiques tels que l’agriculture, la pêche et le tourisme, et ce, en contribuant à la concrétisation de programmes nationaux et en appuyant les initiatives privées.