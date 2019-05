Tunisie: Un accord pour faciliter l’intégration de la main d’œuvre étrangère

Un accord a été signé ce mardi 21 mai 2019 entre le ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique et celui de la Formation professionnelle et de l’Emploi, à l’effet de simplifier et de digitaliser le processus de recrutement de travailleurs étrangers à travers le cachet électronique visible TN CEV 2D-DOC.

Cette mesure permettra d’assurer l’authenticité et l’intégrité des documents administratifs électroniques ( les autorisations de travail, les diplômes, les fiches de paie, les factures, etc) en y apposant un code à barre à deux dimensions (QR code) contenant les informations clés desdocuments verrouillées par le cachet électronique de l’entité émettrice.

Les deux ministres, Anouer Maarouf et Sayda Ounissi ont indiqué que cet accord représente un atout important qui facilitera le recrutement des cadres et contribuera à la bonne gestion de la main d’œuvre étrangère.