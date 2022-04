UIB: Nomination de deux directeurs généraux adjoints

Lors de sa réunion, tenue le 18 Mars 2022, le Conseil d’Administration de l’Union Internationale de Banques présidé par Monsieur Kamel NEJI, a procédé à la nomination de

deux directeurs généraux adjoints.

-Madame Ilhem Bouaziz, Chief Operating Officer (COO) est promue en tant que Directeur

Général Adjoint en charge de la Banque de détail.

-Monsieur Francois-Xavier Darge, Chief Operating Officer (COO) au sein de la Direction

Régionale Afrique de l’Ouest – Groupe SG, est nommé Directeur Général Adjoint en charge

des Supports & Opérations.

Monsieur Raoul Labbé de la Genardière, Directeur Général de l’UIB, a déclaré à cette occasion

que « Madame Ilhem Bouaziz bénéficie d’une large expérience bancaire – 32 ans au sein de l’UIB

– et possède toutes les qualités nécessaires pour accélérer le mouvement haussier des résultats

de la banque. Quant à Monsieur Francois-Xavier Darge, il a plus de vingt ans d’expérience dans

la Banque de détail en Europe, Asie et Afrique et possède toutes les clés de lecture pour

poursuivre les divers projets de transformation de l’UIB. »

De son côté, Monsieur Kamel Néji, Président du Conseil d’Administration de l’UIB, a estimé

que « cette décision intervient à point nommé pour mieux préparer le futur et relever les

nombreux défis. Elle reflète la transformation continue de l’UIB qui se veut être plus attractive

auprès de ses clients grâce à sa résilience et à ses résultats. À n’en pas douter, les nouveaux

directeurs généraux adjoints appuieront – à la faveur de leur expérience et leur expertise – la

trajectoire de développement sain, rentable et conforme des activités de l’UIB tout en

optimisant la gestion de ses ressources et en valorisant son capital humain. »