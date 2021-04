Ukraine: Washington dénonce l' »escalade » de Moscou en mer Noire

Les Etats-Unis ont dénoncé l' »escalade sans provocation » que représente la décision russe de limiter la navigation de navires militaires et officiels étrangers dans trois zones au large de la Crimée, a déclaré le porte-parole du département d’Etat, Ned Price. Ce dernier a également souligné la « profonde inquiétude » de Washington alors que d’importantes troupes russes ont été positionnées à la frontière avec l’Ukraine.

La Russie avait annoncé vendredi « suspendre » pendant six mois, du 24 avril au 31 octobre, « le passage à travers les eaux territoriales de la fédération de Russie pour les navires militaires et autres bâtiments étatiques ». Cette décision concerne trois zones, dont une au large de la presqu’île de Kertch, proche du détroit du même nom, qui relie la mer Noire à la mer d’Azov et qui est d’une importance cruciale pour les exportations de céréales ou d’acier produits en Ukraine.